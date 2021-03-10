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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

٥٦٣٣ إصابة بكورونا في إندونيسيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 06:28 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، الأربعاء، عن تسجيل 5 آلاف و633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد- 19، و175 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و398 ألفا و578 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 37 ألفا و932 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا، ليصل إلى مليون و216 ألفا و433 شخصا بعد تعافي 5 آلاف و556 شخصا، اليوم، فيما لا يزال هناك 144 ألفا و231 حالة نشطة تخضع للعلاج، وفقا للوزارة.

يُشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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