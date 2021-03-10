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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس: نتمنى أن نصنع الميرون خارج مصر في المستقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:43 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة
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أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال الشرح الذي قدم به لإعداد الميرون المقدس، اليوم، في كاتدرائية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، أن الميرون يمكن أن يصنع في أي مكان أو زمان وليست هنالك محددات ثابتة لهذين العنصرين.

وركز قداسته أيضًا على مزايا الآلية المتبعة حاليًا في إعداد زيت المسحة المقدسة أنها لا تستخدم الماء أو النار في الإعداد وتضمن نقاء الزيوت العطرية المستخدمة وعدم وجود رواسب جافة أو مواد مهدرة، كما أنها توفر الوقت.

وقال قداسة البابا في جانب من كلمته: "مواد الميرون السبعة والعشرون وهي مواد عطرية مأخوذة من الكتاب المقدس في سفر الخروج أصحاح ٣٠ وفي سفر نشيد الأناشيد. " مضيفًا أن"هي مواد عطرية وتوجد في النباتات في أجزاء كثيرة وكان قديمًا تُستَخلص هذه الزيوت بطريقة بدائية باستخدام الماء والنار، ثم تطور عمل الميرون في الصناعة ولكن الصلوات بقيت كما هي. "

وأضاف البابا قائلًا: "الميرون يمكن أن يصنع في أي مكان وأي زمان وربما يعطينا الله في المستقبل أن يصنع خارج مصر أيضًا. "مؤكدًا أنه يمكن إعداده في أي زمان ولكن جرى العرف على إعداده في فترة أسبوع الآلام،ومعروف أن هذا الأسبوع مشحون بالصلوات."

وأكد أن في حبرية البابا شنوده صنع تغييرًا بأن قدم صُنع الميرون مدة أسبوع ليكون في الأسبوع السادس من الصوم. وجرى العمل به خلال المرات التي قام البابا شنوده بصنعه فيها.

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