دخول موكب مكونات الميرون إلى كاتدرائية الأنبا بيشوي (صور)

تحرك موكب الآباء أعضاء المجمع المقدس المقدس المشاركين في إعداد الميرون المقدس، الحاملين المواد المكونة لزيت المسحة المقدسة (27 زيتًا عطريًّا)، صباح اليوم، منطلقًا من الكنيسة الأثرية لدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، إلى الكاتدرائية الكبرى بالدير ذاته حيث سيبدؤون طقس إعداد الميرون للمرة الـ 40 في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.و تقدم الموكب خورس الشمامسة بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد بألحان الاستقبال الملكي، تلاهم الآباء الكهنة والرهبان، وبعدهم الآباء المطارنة والأساقفة، ثم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفي يده تقليد عمل الميرون المقدس.وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس الميرون اليوم، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة.