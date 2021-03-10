إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

ألغيَت بسبب جائحة كوفيد- 19 سبعة مهرجانات موسيقية في الهواء الطلق كان من المقرر إقامتها هذا الصيف في ألمانيا وسويسرا، على ما أعلنت الجهة المنظمة، اليوم الأربعاء.وأوضحت شركة "إيفنتيم"، في بيان، أن "الوضع الوبائي الذي لا يزال مشوبًا بالغموض" حدا بها إلى إلغاء مهرجانات دايشبراند وهاريكين وساوث سايد وروك آم رينغ وروك إيم بارك وسونومودشتيرنيه في ألمانيا ومهرجان غرينفلد في سويسرا.وأشار المنظمون، في بيان، إلى أن التذاكر التي سبق أن بيعت ستبقى للاستخدام في دورات 2022 من هذه المهرجانات.