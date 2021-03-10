تارا عماد بالحجاب في «ضد الكسر».. ونيللي كريم «مصورة»

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد جمهورها عبر صفحتها على "فيس بوك" مجموعة من الصور من كواليس مسلسلها الجديد "ضد الكسر" مع النجمة نيللي كريم، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.وظهرت تارا في الصور بالحجاب، وهي الشخصية التي ستقدمها في المسلسل الجديد في اختبار وتجربة جديدة عليها تماما، وقامت نيللي كريم بالتقاط الصور لها في الكواليس.وتقدم نيللي كريم بالمسلسل شخصية مختلفة تماما تواجه الكثير من المشكلات لكنها تقف أمامها بقوة كبيرة، وخاصة في وجه الرجال.مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفي درويش وحمزة العيلي وهشام إسماعيل، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ومن إنتاج جمال العدل.