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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدرها «التريند».. أشهر إفيهات فيفي عبده

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:42 م
فيفي عبده
فيفي عبده
هويدا سعيد
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تصدرت الفنانه فيفي عبده في الساعات القليلة الماضية تريند محركات البحث جول، بعد ظهورها بصورة جديدة وتتطمئن جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية.

وتعتبر "فيفي" من أكثر الفنانات تفاعل عب السوشيال ميديا، تميزات بخفة ظلها وتلقائيتها التي ميزتها بمجوعة من العبارات التي أصبحت كوميكس، وترصد الدستور أبرز إفيهات الفنانه الاستعراضية:


-اشطات فلات عسلات
دائما ما تبدأ كلامها علي السوشيال ميديا من خلال فديوهاتها بـ " اشطات فلات عسلات " والتي أشتهرت بها.

-اسكوزمي
من أشهر أفيهات فيفي عبدة الذى أصبح من أكثر الكوميكس عبر السوشيال ميديا.

-هالا هالا وياختي صمالة
أشتهرت فيفي بهذا الكوميكس بعد أن أطلقته خلال مسلسل"كيد النساء".

-شدني يا أخ
عندما كانت ضيفة في ببرنامج"رامز قرش البحر" قالت جملتها الشهيرة وهي تغرق "شدني يا اخ".

5- أمواه
من أشهر كلمات فيفي، التي قالتها في مسلسل كيد النساء الجزء الأول.

-أيوة بقى ويلا بقى
تعتبر أيضا جملة من أشهر افيهاتها التي تتبعها في معظم كلامها.




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