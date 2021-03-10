بعد تصدرها «التريند».. أشهر إفيهات فيفي عبده

تصدرت الفنانه فيفي عبده في الساعات القليلة الماضية تريند محركات البحث جول، بعد ظهورها بصورة جديدة وتتطمئن جمهورها، بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها خلال الفترة الماضية.وتعتبر "فيفي" من أكثر الفنانات تفاعل عب السوشيال ميديا، تميزات بخفة ظلها وتلقائيتها التي ميزتها بمجوعة من العبارات التي أصبحت كوميكس، وترصد الدستور أبرز إفيهات الفنانه الاستعراضية:-اشطات فلات عسلاتدائما ما تبدأ كلامها علي السوشيال ميديا من خلال فديوهاتها بـ " اشطات فلات عسلات " والتي أشتهرت بها.-اسكوزميمن أشهر أفيهات فيفي عبدة الذى أصبح من أكثر الكوميكس عبر السوشيال ميديا.-هالا هالا وياختي صمالةأشتهرت فيفي بهذا الكوميكس بعد أن أطلقته خلال مسلسل"كيد النساء".-شدني يا أخعندما كانت ضيفة في ببرنامج"رامز قرش البحر" قالت جملتها الشهيرة وهي تغرق "شدني يا اخ".5- أمواهمن أشهر كلمات فيفي، التي قالتها في مسلسل كيد النساء الجزء الأول.-أيوة بقى ويلا بقىتعتبر أيضا جملة من أشهر افيهاتها التي تتبعها في معظم كلامها.