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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الروسي يصل السعودية المحطة الثانية في جولته الخليجية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:25 م
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي يصل السعودية
وكالات
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يواصل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، جولته الخليجية، التي كانت الإمارات أول محطة فيها أمس الثلاثاء، ووصل اليوم إلى السعودية، قبل أن يتوجه إلى قطر.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، من المقرر أن يلتقي «لافروف» في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.

و سيبحث وزير الخارجية الروسي مع المسؤولين السعوديين الأمن في المنطقة والتعاون الاقتصادي.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الرياض أمس،المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، واستعرضا الأوضاع المستجدة على الساحة السورية.

والتقى لافروف أمس الثلاثاء بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

كذلك التقى وزير الخارجية الروسي في أبو ظبي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وبحث معه مكافحة فيروس كورونا، وكذلك سبل التغلب على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

كما تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف السوري وسبل تسويته على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وكذلك جرى بحث عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى وطنهم.

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