15 ألفا و196 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت وزارة الصحة التشيكية 15 ألفا و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأربعاء، أن هناك 8 آلاف و618 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 1853 في حالة حرجة، فيما تم تطعيم 34 ألفا و973 شخصا ضد فيروس كورونا أمس الثلاثاء.كان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني قد حذر من أن الأسبوع الجاري سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.