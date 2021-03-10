رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 ألفا و196 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:18 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
ا ش ا
طباعة
سجلت وزارة الصحة التشيكية 15 ألفا و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الأربعاء، أن هناك 8 آلاف و618 مصابا بالفيروس يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 1853 في حالة حرجة، فيما تم تطعيم 34 ألفا و973 شخصا ضد فيروس كورونا أمس الثلاثاء.

كان وزير الصحة التشيكي جان بلاتني قد حذر من أن الأسبوع الجاري سيكون الأكثر خطورة فيما يخص قدرة وحدات الرعاية المركزة على احتواء أعداد المصابين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

الصور

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هارى وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج