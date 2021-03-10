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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تشدد إجراءاتها لمواجهة احتجاجات تطالب باستقالة رئيس الوزراء

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:35 ص
رئيس الوزراء نيكول
رئيس الوزراء نيكول باشينيان
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شددت السلطات في العاصمة الأرمينية (يريفان) الإجراءات أمنية لتواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، فيما اعتصم عدد من أعضاء البرلمان رافعين نفس المطلب.

وأعرب منظمو المسيرة الاحتجاجية، اليوم الأربعاء، عن استعدادهم لفتح مداخل مبنى البرلمان الأرميني، الذي يعتصم أمامه عدد من البرلمانيين المحتجين، في حال وصل رئيس الوزراء إلى هناك وأعلن استقالته وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

يذكر أن رئيس الوزراء الأرميني باشينيان، أكد أن رئيس الأركان أونيك غاسباريان، سيتم فصله تلقائيا، حيث لم يوقع الرئيس الأرميني أرمين سركسيان على مشروع مرسوم إعفاء رئيس الأركان، وفي نفس الوقت لم يطعن في قرار إقالته في المحكمة الدستورية.

وكان رئيس الأركان الجنرال غاسباريان قد دعا أيضا، في وقت سابق، إلى استقالة باشينيان، الأمر الذي جعل الأخير يصدر أمرا بإقالته، ولكن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية أرمين سركسيان.

وقد أغلق المتظاهرون مداخل البر،في وقت سابق، ونصبوا خياما وأعلنوا تمسكهم بمطلب استقالة باشينيان.

وأكد رئيس الوزراء الأرميني - الأسبوع الماضي - أنه مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال العام الجاري، كما أعلن عزمه على لقاء رؤساء أحزاب المعارضة لبحث هذه المسألة.

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