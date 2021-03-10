روحاني: عودة أمريكا للاتفاق النووي تعني التزامنا الكامل بالاتفاق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن عودة أميركا للاتفاق النووي تعني التزامنا الكامل بالاتفاق.وبحسب قناة العربية الإخبارية، أشار روحاني إلى أن الظروف مهيئة لعودة كافة الأطراف للاتفاق النووي.وكانت قد شددت الحكومة الإيرانية على أن "إحياء الاتفاق النووي الإيراني هو الضامن للأمن العالمي"، لافتة إلى أن طهران ترحب بأي مبادرة لتسريع عودة كافة الأطراف إلى الاتفاق النووي.هذا وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إلى أنه "لا خيار أمام واشنطن، غير العودة للاتفاق النووي"، مضيفا أنه "يتعين على الولايات المتحدة ألا تعقد مسار الدبلوماسية".وأكد علي ربيعي أن "إيران مستعدة لتبادل كافة السجناء مع أمريكا"، موضحا أن "مسار الدبلوماسية لا یزال متاحا، وأن واشنطن هي من يجب أن تقدم علی الخطوة الأولى".