4.85 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إسبانيا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4.85 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم الأربعاء إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 187 ألفا و614 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر مدة عام واحد لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.