أحمد ومحمود.. شقيقان يواجهان كورونا في مولد السيدة بشربات الفراولة

و قال أحمد الشقيق الأكبر، الحضور إلي مولد السيدة زينب هي عادة سنوية حريصين عليها منذ زمن بعيد، ونقوم بتوزيع ما نستطيع على عمله كل عام في الليلة الكبيرة، ممكن طعام مغلف وممكن سندوتشات، وهذا العام حرصنا علي تصنيع شيء بسيط وهو الشربات، داخل أكواب بلاستيك، تواكبًا مع الإجراءات الاحترازية الحالية وتفاديًا لانتشار فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح المريدين من محبي آل البيت.وتعتبر الساعات الأولي من صباح اليوم هي ختام الاحتفال بمولد السيدة زينب لهذا العام.