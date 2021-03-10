مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات

ترتفع عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين فى كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن مواقيت الصلاة، ويرصد لكم "الدستور" في تقريرة كافة التفاصيل:1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاءوقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا)وقت الشروق ( 6:13 صباحًا)موعد أذان الظهر ( 12:6 صباحًا)موعد أذان العصر ( 3:28 مساءً)موعد أذان المغرب ( 6:00 مساءً)موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً)2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاءوقت صلاة الفجر ( 4:51 صباحًا)وقت الشروق ( 6:19 صباحًا)موعد أذان الظهر ( 12:11 صباحًا)موعد أذان العصر ( 3:32 مساءً)موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً)موعد أذان العشاء ( 7:21 مساءً)3 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاءوقت صلاة الفجر ( 4:36 صباحًا)وقت الشروق ( 5:59 صباحًا)موعد أذان الظهر ( 11:54 صباحًا)موعد أذان العصر ( 3:16 مساءً)موعد أذان المغرب ( 5:49 مساءً)موعد أذان العشاء ( 7:03 مساءً)4 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الأربعاءوقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)وقت الشروق ( 6:09 صباحًا)موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا)موعد أذان العصر ( 3:24 مساءً)موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً)5 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاءوقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)وقت الشروق ( 6:04 صباحًا)موعد أذان الظهر ( 12:00 صباحًا)موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً)موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)موعد أذان العشاء ( 7:09 مساءً)