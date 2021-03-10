مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:42 ص
هبه محمدطباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين فى كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن مواقيت الصلاة، ويرصد لكم "الدستور" في تقريرة كافة التفاصيل:
1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:13 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:6 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:28 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 6:00 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً)
2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:51 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:19 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:11 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:32 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:21 مساءً)
3 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:36 صباحًا)
وقت الشروق ( 5:59 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 11:54 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:16 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:49 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:03 مساءً)
4 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:09 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:24 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً)
5 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:04 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:00 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:09 مساءً)
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات
1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:13 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:6 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:28 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 6:00 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً)
2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:51 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:19 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:11 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:32 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:21 مساءً)
3 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:36 صباحًا)
وقت الشروق ( 5:59 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 11:54 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:16 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:49 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:03 مساءً)
4 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:09 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:24 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً)
5 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء
وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)
وقت الشروق ( 6:04 صباحًا)
موعد أذان الظهر ( 12:00 صباحًا)
موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً)
موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)
موعد أذان العشاء ( 7:09 مساءً)