رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:42 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
ترتفع عمليات البحث يوميًا في هذه الفترة على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المسلمين فى كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، عن مواقيت الصلاة، ويرصد لكم "الدستور" في تقريرة كافة التفاصيل:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات


1 - مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأربعاء

وقت صلاة الفجر ( 4:47 صباحًا)

وقت الشروق ( 6:13 صباحًا)

موعد أذان الظهر ( 12:6 صباحًا)

موعد أذان العصر ( 3:28 مساءً)

موعد أذان المغرب ( 6:00 مساءً)

موعد أذان العشاء ( 7:16 مساءً)

2 - مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء

وقت صلاة الفجر ( 4:51 صباحًا)

وقت الشروق ( 6:19 صباحًا)

موعد أذان الظهر ( 12:11 صباحًا)

موعد أذان العصر ( 3:32 مساءً)

موعد أذان المغرب ( 6:03 مساءً)

موعد أذان العشاء ( 7:21 مساءً)

3 - مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء

وقت صلاة الفجر ( 4:36 صباحًا)

وقت الشروق ( 5:59 صباحًا)

موعد أذان الظهر ( 11:54 صباحًا)

موعد أذان العصر ( 3:16 مساءً)

موعد أذان المغرب ( 5:49 مساءً)

موعد أذان العشاء ( 7:03 مساءً)

4 - مواقيت الصلاة في الإسماعلية اليوم الأربعاء

وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)

وقت الشروق ( 6:09 صباحًا)

موعد أذان الظهر ( 12:02 صباحًا)

موعد أذان العصر ( 3:24 مساءً)

موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)

موعد أذان العشاء ( 7:12 مساءً)

5 - مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء

وقت صلاة الفجر ( 4:43 صباحًا)

وقت الشروق ( 6:04 صباحًا)

موعد أذان الظهر ( 12:00 صباحًا)

موعد أذان العصر ( 3:23 مساءً)

موعد أذان المغرب ( 5:56 مساءً)

موعد أذان العشاء ( 7:09 مساءً)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الصحة»: تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا.. و44 حالة وفاة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

دراسة: إصابات الرأس تزيد من مخاطر الخرف

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

ستيفن جيرارد: أحلم بقيادة ليفربول لكن هذا ليس الوقت المناسب

دورتموند يتأهل لربع نهائى أبطال أوروبا بالتعادل أمام إشبيلية

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة

الشاعرة التونسية سماح بنى داود بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

«منتصف الليل فى القاهرة» كتاب للباحث البريطانى رافاييل كورماك

دار نشر إيطالية تطرح «كلمات عربية مقنعة» لـ محمود الشيخ