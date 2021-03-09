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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس التونسي يرحب باستضافة حوار سياسي جديد لحل أزمات الدولة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:42 م
قيس سعيد
قيس سعيد
محمد عمر
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، ترحيبه باستضافة أي حوار سياسي لحل الأزمات التي تمر بها تونس بشروط معينة.

جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيّد، اليوم، بقصر قرطاج، مع أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، حسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتناول اللقاء الوضع السياسي بالبلاد وسبل البحث عن حلول للأزمة الراهنة، كما تم التطرق إلى جملة من الحلول والتصورات لحوار في شكل جديد يقوم أساسا على تحقيق المطالب المشروعة للشباب بالخصوص.

وعبّر رئيس الجمهورية عن الاستعداد لاحتضان أي حوار على ألا يكون على غرار الحوارات السابقة، وعلى ألا يشارك فيه إلا من كان مؤمنا حقيقة باستحقاقات الشعب التونسي الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن مطالبه السياسية.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على إمكانية إيجاد صيغ جديدة تتيح للشباب من كل أرجاء تونس المشاركة في هذا الحوار حتى يكون عنصرا فاعلا فيه، وقوة دفع واقتراح.

يأتي ذلك فيما رفض الرئيس التونسي الموافقة على تعديل حكومي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي مدعوم من حركة النهضة رغم مخالفته للدستور ووجود شبهات فساد لدى الوزراء الجدد.

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