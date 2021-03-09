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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:12 م
صباح
صباح
وائل توفيق
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نجاح الشحرورة صباح لم يعتمد فقط على حلاوة صوتها والتدقيق في اختيار الكلمات والألحان وإنما لخفة دم اشتهرت بها وأداء رقيق اقترب في كثير من الأحيان لدرجة «الدلع»، وهو ما تسبب في منع إذاعة أغنية لها لفترة طويلة.

الإذاعة المصرية أصدرت قرار بوقف إذاعة أغنية «ياه» والتي لحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب، وبررت ذلك بأن الاعتراض ليس على كلمات الأغنية أو اللحن، ولكن اعتراضًا على الأداء المثير لصباح؛ حيث لجأت إلى نطق لفظ «ياه» بطريقة تثير أعصاب الرجال من جهة وللفتيات المراهقات من جهة ثانية، حيث سيعبر عن فهم عاطفي متدفق.

لم يرضى موسيقار الأجيال بمنع الأغنية لفترة طويلة، على الرغم من أن ذلك كان دعاية جيدة للأغنية وللحن، فعرض على مدير الإذاعة إعادة تسجيل الأغنية بلا دلال مثير، وبالفعل وافقت الإدارة وقامت الشحرورة اللبنانية بتسجيلها مجددًا، وأفرج عن الأغنية السجينة على الفور، بحسب ما ذكرته مجلة «الموعد» عام 1957.

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