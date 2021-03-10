أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-3-2021

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

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أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر



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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم، وتمثل أسعار العملات إحدى أهم أدوات البحث على جوجل بالنسبة للقارئ المصري والعربي، بشكل يومي، ونستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر"، بحسب سعر الصرف، ووفقا لآخر التحديثات في البنوك المصرية.لديكم كافة أسعار الأجنبية في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، خلال التقرير الشامل التالي الذي تقدمه «الدستور».سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك، عند الشراء 21.6155 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 21.9458 جنيه مصري.سجل الدينار سعره داخل البنك اليوم عند الشراء 48.9589 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 52.125 جنيه مصري.بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك، عند الشراء 4.1387 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2017 جنيه مصري.نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم، وفقا لآخر التحديثات بحسب سعر الصرف.سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك، اليوم، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2909 جنيه مصري.بلغ سعر الين الياباني في البنك، اليوم، عند الشراء 14.3367 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 14.516 جنيه مصري.