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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:39 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم، وتمثل أسعار العملات إحدى أهم أدوات البحث على جوجل بالنسبة للقارئ المصري والعربي، بشكل يومي، ونستعرض لكم كافة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في "البنك الأهلى المصرى وبنك مصر"، بحسب سعر الصرف، ووفقا لآخر التحديثات في البنوك المصرية.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك


لديكم كافة أسعار الأجنبية في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، خلال التقرير الشامل التالي الذي تقدمه «الدستور».

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلى المصري، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

بلغ سعر اليورو الأوروبى اليوم في البنك، عند الشراء 18.5352 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 18.778 جنيه مصري.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك، عند الشراء 21.6155 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 21.9458 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل الدينار سعره داخل البنك اليوم عند الشراء 48.9589 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 52.125 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك، عند الشراء 4.1387 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2017 جنيه مصري.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر


نقدم لكم أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم، وفقا لآخر التحديثات بحسب سعر الصرف.


سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم، عند الشراء 15.66 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.76 جنيه مصري.


سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك، اليوم، عند الشراء 4.241 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2909 جنيه مصري.

سعر الين الياباني اليوم

بلغ سعر الين الياباني في البنك، اليوم، عند الشراء 14.3367 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 14.516 جنيه مصري.

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