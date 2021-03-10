المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:03 ص
حسام التمساحطباعة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وزير العدل المستشار عمر مروان، بالتنسيق مع مجلس الدولة والقضاء الأعلى للاستعانة بالمرأة في تلك الجهتين.
ونرصد في هذا الإنفوجراف دور المرأة في القضاء
- وجه الرئيس السيسي بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
- عمل المرأة بالقضاء هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد.
- تعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية.
- اقتراح بفتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية.
ونرصد في هذا الإنفوجراف دور المرأة في القضاء
- وجه الرئيس السيسي بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
- عمل المرأة بالقضاء هو استحقاق دستوري للمرأة المصرية كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد.
- تعيين المرأة من بداية السلم القضائي مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل الذي يتم تهيئته للمرأة القاضية.
- اقتراح بفتح باب التقديم للدفعات السابقة التي لم يسنح لها فرصة التقديم لأداء الرسالة السامية.