



موعد بداية الترم الثاني 2021 للجامعات





وفقا لما تم أعلانه مؤخرا فإن بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 21 مارس الجاري وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الترم الأول مباشرة حتى يكتمل الجدول الزمني للعام الدراسي الحالي خاصة عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الغياب عن الطلاب الراغبين في ذلك خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب واستكمال المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني التي تم إطلاقها مؤخرا لعدم تعطيل العملية التعليمية في ظل انتشار الفيروس القاتل الذي يهاجم الخلايا المناعية في الجسم.





إجراءات احترازية صارمة استعدادا للفصل الدراسي الثاني





تستعد جميع الجامعات المصرية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من التتفشي بين الطلاب أثناء انعقاد الفصل الدراسي الثاني حيث تم التأكد من صيانة جميع البوابات الإلكترونية المعقمة للطلاب قبل دخول الحرم الجامعي و تجهيز معدات لقياس درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم الجامعات مع إلزامهم بإرتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول بشكل كامل وتخصيص غرفة عزل داخل مبنى كل كلية لعزل الحالات المشتبه فيها بين الطلاب وتعقيم هذه الغرف باستمرار





موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني





تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات المصرية في خلال شهر يوليه المقبل وذلك وفقا للخطة الزمنية التي تم الإعلان فيها أيضا عن موعد بداية الترم الثاني 2021 للجامعات وذلك لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يتم خلالها شرح المناهج الدراسية عبر المنصات الإلكتروني من خلال نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور وتلقي الدروس مباشرة واستنباط المعلومات الدراسية عن طريق شبكة الإنترنت













مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الذي تم تأجيله إلى ما بعد إجازة نصف العام يسارع الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةالذي حصد أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الفصل الدراسي الثاني و الإجراءات الاحترازية الواقية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي العدوى فيروس كورونا