تأجيل محاكمة متهم بحيازة مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة متهم بحيازة مخدر الحشيش بسجن 15 مايو بحلوان لجلسة 11 مارس.وأسندت النيابة للمتهم "إسلام. أ"، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش داخل سجن 15 مايو بدائرة قسم حلوان بقصد الاتجار.وأوضح معاون مباحث سجن 15 مايو بحلوان أنه خلال تفتيشه للمتهم عثر على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.