مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:19 م
هدير مصطفيطباعة
لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، وأصيب الأب وطفل آخر نتيجة للاختناق إثر حريق اندلع داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب، ونتجت عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب، ونتجت عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.