مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق مخزن أخشاب بحدائق القبة

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، وأصيب الأب وطفل آخر نتيجة للاختناق إثر حريق اندلع داخل مخزن أخشاب أسفل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة حدائق القبة.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق بمخزن أخشاب فى حدائق القبة، وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية برفقة 6 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق داخل كميات من الأخشاب، ونتجت عنه أدخنة كثيفة أدت إلى وفاة أسرة مكونة من سيدة وطفلتين وإصابة والدهم وطفل آخر بالطابق الأخير من العقار وتمت السيطرة عليه.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.