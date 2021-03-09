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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مظاهرة فى إسطنبول احتجاجًا على تنامى العنف ضد المرأة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:29 م
مظاهرة في إسطنبول
مظاهرة في إسطنبول
مروة عنبر
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نظمت المئات من السيدات في تركيا، قرب ساحة تقسيم في مدينة إسطنبول التركية مظاهرة احتجاجًا على تنامي العنف ضد المرأة في المجتمع وسط تقاعس سلطات النظام التركي عن التحرك لمعاقبة مرتكبيه مع زيادة معدل جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء "رويترز"، بأن المحتجات احتشدن في شارع رئيسي في إسطنبول أمس بعدما أغلقت شرطة النظام التركي مداخل ساحة تقسيم في يوم المرأة العالمي ومنعتهن من التظاهر فيها وفرضت طوقا أمنيًا حولها.

وقالت ممرضة مشاركة في الاحتجاجات: "إن النساء قويات للغاية وهم خائفون من ذلك يجب أن يمنعوا القتلة وليس نحن".

وارتفع معدل قتل النساء إلى المثلين تقريبًا بين 2011 و2019 وفقًا لمجموعة تراقب قتل النساء التي قالت إن 51 امرأة قتلن منذ بداية 2021 وتوفيت 26 امرأة أخريات في ظروف مثيرة للريبة.

وكشفت إحصائية أعدها حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض أن 17 ألف امرأة تركية معتقلات حاليًا في سجون النظام التركي فيما فقدت 6732 سيدة أخرى حياتهن في جرائم قتل على مدار 19 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

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