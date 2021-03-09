تجديد حبس «بلوجر» يخدش الحياء بفيديوهاته في مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "بلوجر"، 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بخدش الحياء عقب بثه فيديوهات على صفحته.كانت أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت القبض على "بلوجر" بناءً على قرار من جهات التحقيق بضبطه وإحضاره بتهمة خدش الحياء والسب والقذف، حيث رصدت أجهزة الأمن تدوال فيديو للمتهم على قناته فى "اليوتيوب" تتضمن عبارات إساءة للسيدات وتخدش الحياء.وتم ضبطه واتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.