أسرة الطفلة المتحرش بها في المعادي تمثل أمام النيابة

وصل والد ووالدة الطفلة المعتدى عليها من قبل أحد الأشخاص، داخل عقار سكني بمنطقة المعادي لسؤالهم حول الواقعة، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية بمجمع محاكم زينهم.وتبين أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع.وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، وطلب التحريات عن الواقعة وسرعة ضبط وإحضار المتهم إلى النيابة العامة.