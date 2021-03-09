تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ «أحداث مسجد الفتح» لـ 5 مايو

أجلت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف مسجد الفتح»، لجلسة 5 مايو للمرافعة.وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.