السعودية: الموافقة على مبادرات لتحفيز المنشآت العاملة لخدمة ضيوف الرحمن

قال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة.وأضاف الوزير- في تصريح، أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أن هذه الموافقة تأتي حرصا على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (Covid-19) على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.وتابع "أشكر خادم الحرمين الشريفين للموافقة على المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك تجسيدًا لحرص القيادة على رفع أداء المؤسسات العاملة في القطاع إثر جائحة كورونا، مما يسهم في استدامتها والرقي بمستواها الاقتصادي والمالي لخدمة ضيوف الرحمن".