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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة الفلسطينية تسجل 1828 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:49 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، تسجيل 13حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

وصرحت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، اليوم، أنه تم تسجيل 1828 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1614 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة.

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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