محكمة تونسية تقضي بسجن بلحسن الطرابلسي 10 أعوام

قضت المحكمة التونسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن على بلحسن الطرابلسي، الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 10 سنوات بتهمة الفساد.وأضاف مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة حكمت أيضًا بالسجن 8 سنوات على مالك قناة الحوار التلفزيونية سامي الفهري في القضية نفسها.وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.يشار إلى أن الطرابلسي كان يعد من أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد. وكان بلحسن الطرابلسي (57 عامًا) أوقف في مارس 2019 بفرنسا واتُهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".