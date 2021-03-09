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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تونسية تقضي بسجن بلحسن الطرابلسي 10 أعوام

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:53 م
بلحسن الطرابلسي
بلحسن الطرابلسي
منار أحمد
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قضت المحكمة التونسية، اليوم الثلاثاء، بالسجن على بلحسن الطرابلسي، الشقيق الأكبر للزوجة الثانية للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، 10 سنوات بتهمة الفساد.

وأضاف مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المحكمة حكمت أيضًا بالسجن 8 سنوات على مالك قناة الحوار التلفزيونية سامي الفهري في القضية نفسها.

وغرمت المحكمة الرجلين 40 مليون دينار (14.51 مليون دولار) لاستغلالهما موارد التلفزيون الرسمي لصالح شركة خاصة وتحويلهما إيرادات الإعلانات إلى شركتهما.

يشار إلى أن الطرابلسي كان يعد من أحد أبرز رجال الأعمال في البلاد. وكان بلحسن الطرابلسي (57 عامًا) أوقف في مارس 2019 بفرنسا واتُهم بـ"غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة".

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