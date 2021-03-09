وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان

نظمت مجموعات من حراك صيدا في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام ​مصرف لبنان​، احتجاجا على السياسات المالية التي أدت إلى ​الأزمة​ الاقتصادية، ودعما لأهالي ​الطلاب​ المغتربين بتحقيق مطلب ​الدولار​ الطلابي الذي هو حق لكل طالب مغترب.ورفع المتعصمون شعارات تحمل حاكم مصرف لبنان مسؤولية الانهيار المالي والازمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة الى جانب الطبقة السياسية الحاكمة، وفقا لموقع النشرة اللبناني.وخرج العشرات أمس في اثنين الغضب بالعديد من المدن اللبنانية احتجاجا علي سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي.