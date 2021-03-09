حاكم مصرف لبنان يرفض تسليم وثائق الدعوى السويسرية

كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة في ​مصرف لبنان​ متصلة هذه المرة بالدعوى السويسرية المرفوعة ضد الحاكم ​رياض سلامة​.وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع "النشرة اللبناني" أن سلامة يتمنع حتى الآن عن تسليم المستندات المتعلقة بالدعوى القضائية في ​سويسرا​.وكان النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ قد راسل الجهات المعنية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ​المصارف​ وهيئة التحقيق الخاصة، طالبا إيداعه كل ما يتوافر لديها من وثائق ومستندات موضوع الدعوى ضد الحاكم والتي طلبها ​القضاء​ السويسري في الكتاب الذي رفعه قبل أسابيع الى ​وزارة العدل​.وأشارت المصادر إلي أن العذر الذي يرتكن اليه الحاكم لعدم تسليم المستندات، دبجه فريقه القانوني، لكنه تبين انه ساقط قانونيا.