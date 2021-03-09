حاكم مصرف لبنان يرفض تسليم وثائق الدعوى السويسرية
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:41 م
مروة عنبرطباعة
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة جديدة في مصرف لبنان متصلة هذه المرة بالدعوى السويسرية المرفوعة ضد الحاكم رياض سلامة.
وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع "النشرة اللبناني" أن سلامة يتمنع حتى الآن عن تسليم المستندات المتعلقة بالدعوى القضائية في سويسرا.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد راسل الجهات المعنية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، طالبا إيداعه كل ما يتوافر لديها من وثائق ومستندات موضوع الدعوى ضد الحاكم والتي طلبها القضاء السويسري في الكتاب الذي رفعه قبل أسابيع الى وزارة العدل.
وأشارت المصادر إلي أن العذر الذي يرتكن اليه الحاكم لعدم تسليم المستندات، دبجه فريقه القانوني، لكنه تبين انه ساقط قانونيا.
وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع "النشرة اللبناني" أن سلامة يتمنع حتى الآن عن تسليم المستندات المتعلقة بالدعوى القضائية في سويسرا.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد راسل الجهات المعنية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة، طالبا إيداعه كل ما يتوافر لديها من وثائق ومستندات موضوع الدعوى ضد الحاكم والتي طلبها القضاء السويسري في الكتاب الذي رفعه قبل أسابيع الى وزارة العدل.
وأشارت المصادر إلي أن العذر الذي يرتكن اليه الحاكم لعدم تسليم المستندات، دبجه فريقه القانوني، لكنه تبين انه ساقط قانونيا.