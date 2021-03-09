مسؤول صيني: «الوطنية» في هونج كونج تعني الولاء للحزب الشيوعي

أوضح مسؤول صيني كبير اليوم الثلاثاء، أن الولاء للحزب الشيوعي الصيني سيكون معيارا أساسيا لتحديد ما اذا بالامكان اعتبار أحد سكان هونج كونج "وطنيا" فيما تعد بكين إصلاحا انتخابيا يهدف الى التثبت من أهلية المرشحين.وأسكتت الصين كل الأصوات المعارضة في هونج كونج بعد التعبئة الضخمة المطالبة بالديمقراطية التي هزت هذه المستعمرة البريطانية السابقة على مدى أشهر في 2019.وهذا الإصلاح سيتيح لها استبعاد مرشحي المعارضة المطالبين بالديموقراطية، إذ تعتبر بكين ان مثل هذا الاجراء ضروري لاعادة الاستقرار الى هذا المركز المالي.من جانبهم يرى معارضو النظام الشيوعي أن هذه الخطوة تقضي على آخر أمل بتحقيق الديموقراطية في هونج كونج.