عرض «حتة مني» من مسلسل «زي القمر» لإلهام شاهين 20 مارس

حكاية "حتة منى" من بطولة كلا من إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ونهال عنبر، وسارة الشامى، وحنان سليمان، ومؤمن نور، وسيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام علي.

كشفت المنتجة مها سليم، عن أحدث أعمالها في الدراما المصرية، باسم "زي القمر" من خلال عرض الحكاية الأولى منه باسم "حتة مني" على قناة cbc بداية من السبت 20 مارس الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بعد انتهاء مسلسل "إسعاف يونس" المذاع حاليا.حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر" تعيد النجمة إلهام شاهين للدراما التليفزيونية بعد غياب طويل، وتقدم مها سليم العمل بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي.