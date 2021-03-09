«إعلان جمهورية جديدة».. أبرز رسائل السيسي خلال الندوة التثقيفية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وترصد"الدستور" رسائل الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية.- قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما يسطره أبناؤنا من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالا واحتراما، وإن سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم.- إن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يمثل إعلان جمهورية جديدة وميلاد دولة جديدة.- "التغيير الذى حدث عام 2013 كان ثمنه كبير على شعب مصر فالجيش من شعب مصر والشرطة من شعب مصر، وكل إنسان يضحي من أجل مصر هو من شعب مصر".- إن هناك مساعى جادة لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى مصر.- شدد الرئيس السيسي، على أن أى تعدٍ على الأراضى سيفقدنا منتجات تلك الأراضي فضلا عن فقدان فرص العمل لأبنائنا.- وتابع "مش سايبين المحافظات ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع مثقفين وفنانين يجهزوا لده.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة".- إن شهداء الوطن قدموا أمر عظيم من أجل الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا يوجد مكان في مصر إلا قدم شهيد في الجيش أو الشرطة أو باقى مؤسسات الدولة واخيرا الطواقم الطبية- وأضاف: "لننطلق نحو التنمية الشاملة التي تجرى في ربوع الوطن كافة، ليس خافيا على أحد أن العالم قد شهد خلال العقد الأخير أحداثا غيرت مسار دول كانت تنعم بالأمن والاستقرار مما أحدث جرحا غائرا فى صدر مفهوم الدولة الوطنية من الصعب أن تعود تلك الدول إلى عهدها في المستقبل القريب".- شدد على أن مصر فطنت لكل هذه الأحداث والتطورات فبنت سياجا متينا من القوة والوعي والإدراك حصنت به شعبها.