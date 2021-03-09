رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة

رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة

كيفية الحصول على سيارات المجهزة المعاقين

1 - حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.



2 - ثانيًا الدخول للاستعلام عن سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة.



3 - ألا يكون المتقدم يقل سنه عن 18 سنة.



4 - وأن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.



5 - ويجب أن تكون السيارة مسجلة بأسم الشخص صاحب الإعاقة.



6 - يجب على المتقدم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، أن يكون مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة.



7 - ويجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، وذلك يتم عن طريق القومسيون الطبي للحصول على سيارات المعاقين.



8 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور، وذلك قبل مرور 5 سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك.



9 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارة، وذلك وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي لسيارات المعاقين.



10 - وأخيرًا.. ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.