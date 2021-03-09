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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:23 م
سيارات المعاقين
سيارات المعاقين
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بموقع " جوجل " من قبل المواطنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عن رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة، ويرصد لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل كيفية حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة، والخطوات.

رابط حجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، رابط إلكتروني لحجز موعد كشف سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة، توفيرًا لوقت المواطن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد خطورة عن السباق وأسرع في الإنتشار، وكل ذلك تنفيذًا لقرارات الحكومة المصرية، حتى يلتزم المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للحد من انتشار كورونا المستجد، عبر الرابط التالي "هنا".

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كيفية الحصول على سيارات المجهزة المعاقين 

1 - حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

2 - ثانيًا الدخول للاستعلام عن سيارات المعاقين المجهزة في المجالس الطبية المتخصصة.

3 - ألا يكون المتقدم يقل سنه عن 18 سنة.

4 - وأن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

5 - ويجب أن تكون السيارة مسجلة بأسم الشخص صاحب الإعاقة.

6 - يجب على المتقدم الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، أن يكون مذكورًا فيه نسبة الإعاقة ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق للسيارة الخاصة ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة.

7 - ويجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة السيارة، وذلك يتم عن طريق القومسيون الطبي للحصول على سيارات المعاقين.

8 - يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور، وذلك قبل مرور 5 سنوات على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك.

9 - إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارة، وذلك وفقًا للقانون الصادر من القومسيون الطبي لسيارات المعاقين.

10 - وأخيرًا.. ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc.

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