سقوط مدير بنك سابق يتاجر في 258 ألف يورو ودولار و10 ملايين جنيه بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مدير بنك سابق يتاجر في النقد الأجنبي.وتبين استغلال مدير فرع أحد البنوك "سابقًا" مقيم بالجيزة وظيفته فى ممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال استخدام حسابات بعض عملاء البنك.وتنفيذ عمليات إيداع وسحب على تلك الحسابات دون علم أصحابها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، محققًا بذلك أرباح لشخصه بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملات المذكور نحو 118 ألف يورو أوروبى، 140 ألف دولار أمريكى، 10 ملايين جنيه مصرى".وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.