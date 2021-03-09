بدء امتحان الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي

بدأ منذ قليل امتحان الكيمياء بالفترة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، ضمن امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول 2020-2021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا بلجان معقمة بالمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.وأدى الطلاب بالفترة الأولى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، صباح اليوم.وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرة إلى أنّ جميع الطلاب دخلوا اللجان الامتحانية وبدأوا الإجابة عن الأسئلة، ولا توجد أي مشكلات فى السيستم خلال الدقائق الأولى من بداية الامتحان.