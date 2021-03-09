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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء امتحان الكيمياء لطلاب الصف الثاني الثانوي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:53 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأ منذ قليل امتحان الكيمياء بالفترة الثانية لطلاب الصف الثاني الثانوي، ضمن امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول 2020-2021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا بلجان معقمة بالمدارس بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

وأدى الطلاب بالفترة الأولى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، صباح اليوم.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات، مشيرة إلى أنّ جميع الطلاب دخلوا اللجان الامتحانية وبدأوا الإجابة عن الأسئلة، ولا توجد أي مشكلات فى السيستم خلال الدقائق الأولى من بداية الامتحان.

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