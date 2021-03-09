بريطانيا: نبحث عن سبل سداد ديون موظفة الإغاثة المحتجزة في إيران

أكد دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تبحث عن سبل لسداد الدين البالغ 400 مليون جنيه إستراليني الذي يعتقد زوج نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران أنه مرتبط باحتجازها.جاء ذلك بعد أن شهدت قضية موظفة الإغاثة البريطانية من أصل إيراني نازانين زاغاري راتكليف المحتجزة في إيران، تطورات عدة الأحد وسط غموض حول مصير عودتها.وقال بارون ماكدونالد، الذي كان يشغل سابقا منصب وكيل وزارة الخارجية البريطانية حتى سبتمبر من العام الماضي، إن بريطانيا تبذل "قدرًا هائلًا من الجهد" من أجل البحث عن سبيل لدفع الأموال لطهران في ظل العقوبات الأميركية.كما أوضح متحدثًا وفق لقناة العبية الاخبارية، أن أحد التعقيدات الرئيسية هو خضوع إيران لعقوبات شاملة، لذا تعتبر كيفية سداد تلك الأموال جزءا هاما من صعوبات هذا الملف."إلا أنه نفى في الوقت عينه وجود أي صلة بين تسوية قضية الديون وإطلاق سراح نازانين، على الرغم من اعترافه بأن إيران ربطت الاثنين في المفاوضات.يشار إلى أن محامي راتكليف، التي كانت متهمة بقضية تجسس، كان أوضح أمس لوكالة "أسوشيتد برس"، أن محكوميتها لمدة خمس سنوات انتهت، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تستطيع مغادرة إيران أم لا.وقال هديات كرماني إن "نازانين أنهت رسميًا اعتقالها في منزلها وسُمح له بإزالة سوار كاحلها، لكن مع ذلك لا تزال مسألة مغادرتها البلاد غير واضحة بعد".