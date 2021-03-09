الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية "الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي" رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة (براكة) للطاقة النووية السلمية، لصالح شركة (نواة) للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.وأوضحت الهيئة- في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء- أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة (نواة) للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة (براكة) للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييمًا شاملًا للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.من جانبه، قال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة: يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة الإمارات، حيث يعتبر إنجازًا استراتيجيًا يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 13 عامًا لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، والذي لعبت فيه الهيئة دورًا محوريًا في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.وأكد أن برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية تتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.وأوضح أن الحكومة الإماراتية قررت بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة (براكة).وأضاف "بالنيابة عن شركة (نواة) للطاقة، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2015 بطلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة (براكة) للطاقة النووية، وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الرخصة التشغيلية للوحدة الأولى في فبراير 2020 لمدة 60 عامًا، وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاختبارات التي أجريت لضمان توليد الكهرباء بنسبة 100 في المائة، وفي نفس الوقت واصلت الهيئة إجراء تقييمًا شاملًا لطلب رخصة التشغيل للوحدة الثانية حتى مطلع عام 2021.