رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:03 ص
محطة براكة
محطة براكة
أ ش أ
طباعة
أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الإماراتية "الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي" رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة (براكة) للطاقة النووية السلمية، لصالح شركة (نواة) للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وأوضحت الهيئة- في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء- أنه بموجب الرخصة، أصبحت شركة (نواة) للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة (براكة) للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة، حيث أجرت الهيئة عملية مراجعة منهجية تضمنت تقييمًا شاملًا للوثائق المرفقة مع الطلب، وتطبيق تدابير رقابية صارمة، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش دقيقة للمحطة خلال مرحلة الإنشاء والتطوير.

من جانبه، قال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة: يمثل إعلان اليوم محطةً بارزةً في مسيرة الإمارات، حيث يعتبر إنجازًا استراتيجيًا يُتوّج الجهود المبذولة على مدى 13 عامًا لمراحل تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية، والذي لعبت فيه الهيئة دورًا محوريًا في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس.

وأكد أن برنامج الإمارات للطاقة النووية ولوائحه الرقابية تتوافق مع معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.

وأوضح أن الحكومة الإماراتية قررت بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25% من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة (براكة).

وأضاف "بالنيابة عن شركة (نواة) للطاقة، تقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في عام 2015 بطلب رخصة تشغيل الوحدتين الأولى والثانية من محطة (براكة) للطاقة النووية، وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الرخصة التشغيلية للوحدة الأولى في فبراير 2020 لمدة 60 عامًا، وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاختبارات التي أجريت لضمان توليد الكهرباء بنسبة 100 في المائة، وفي نفس الوقت واصلت الهيئة إجراء تقييمًا شاملًا لطلب رخصة التشغيل للوحدة الثانية حتى مطلع عام 2021.

موضوعات متعلقة

قتل زوجته بـ«شاكوش».. ومات أثناء هروبه

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

الصور

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة