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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى بنها العام تجري جراحة قيصيرية لمصابة بكورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:59 ص
جراحة قيصيرية
جراحة قيصيرية
كتب صلاح حسنى
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نجح فريق طبي بمستشفى بنها العام في إجراء عملية جراحة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتورة امنية خليفة مديرة المستشفى، أن فريقًا طبيًا نجح في إجراء جراحة قيصرية لسيدة في بداية الثلاثينات تعاني من التهاب رئوي حاد نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من قويسنا بمحافظة المنوفية، منوها بأن الأم والطفل بحالة جيدة.

وشارك في إجراء الجراحة الأطباء ياسمين لطفى زميل مساعد نساء وتوليد، أحمد خليل طبيب مقيم نسا، وشريف محمد حسن تخدير، أمانى ابراهيم طبيب مقيم أطفال.

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