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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

12 ألف مواطن يسددون غرامة مخالفة ارتداء الكمامة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:33 ص
الكمامة
الكمامة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 12111 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12018 شخصًا منهم.

واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 93 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 554 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 160 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1152 شيشة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا"، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

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