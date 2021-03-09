الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:54 ص
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن القوات اعتقلت 3 فلسطينيين من جنين، وشابين من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48، و3 آخرين من بلدتي العيزرية وأبو ديس بالقدس، واثنين من مدينة الخليل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن القوات اعتقلت 3 فلسطينيين من جنين، وشابين من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48، و3 آخرين من بلدتي العيزرية وأبو ديس بالقدس، واثنين من مدينة الخليل.