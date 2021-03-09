الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن القوات اعتقلت 3 فلسطينيين من جنين، وشابين من بلدة السيلة الحارثية، أثناء تواجدهما في مكان عملهما بأراضي الـ48، و3 آخرين من بلدتي العيزرية وأبو ديس بالقدس، واثنين من مدينة الخليل.