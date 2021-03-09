ارتفاع مستمر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية في تعاملات اليوم

تواصل الليرة التركية تراجعها أمام العملات الأجنبية منذ بداية الأسبوع، وشهدت الأسواق المصرفية التركية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، عقب استقالة مدير عام بورصة إسطنبول، هاكان أتيلا أمس الإثنين، بقرار اعتبرته الصحف المعارضة قرارًا سياسيًا من أجل كسب ود الإدارة الأمريكية الجديدة.وحقق الدولار الأمريكي ارتفاعًا جديدًا أمام الليرة التركية، عند بداية تعاملات اليوم، ووصل سعر الدولار الواحد إلى 7.68 ليرة تركية، وذلك بعد سلسلة من التقلبات شهدتها العملة الوطنية، أمس الاثنين، عقب استقالة أتيلا، حيث حقق الدولار صباح أمس 7.55 ليرة تركية، ليصل في نهاية اليوم وعقب الاستقالة إلى 7.67 ليرة تركية.وارتفع سعر اليورو هو الآخر ليتخطى حاجز الـ 9 ليرات مجددًا، مسجلًا 9.13 ليرة تركية بعد أن وصل في أعقاب الاستقالة إلى 9.10 ليرة، وكان قد استقر عند فتح تداولات الاثنين عند 8.98 ليرة تركية. وبالنسبة لسعر جرام الذهب، فقد واصل المعدن النفيس صعوده واستقر سعر الجرام إلى 418 ليرة تركية.وكانت مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة. فيما تأتي تلك الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران عبر «بنك خلق» الحكومي التركي.