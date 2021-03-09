انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لـ«تانية ثانوي»

انتهى منذ قليل امتحان اللغة الاجنبية الأولى، طلاب الصف الثاني الثانوي، بمحافظات المرحلة الأولى، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020-2021م، عبر أجهزة التابلت إلكترونيًا بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.ويؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء بالفترة الثانية في الساعة الحادية عشر ونصف.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات