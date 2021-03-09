حزب الخضر يدعو لإعادة توجيه سياسة الاندماج في ألمانيا

دعا حزب الخضر في البرلمان الألماني "بوندستاج" إلى إعادة توجيه سياسة الاندماج في ألمانيا.وقالت فيليتس بولات، المتحدثة باسم شؤون سياسة الاندماج بالكتلة البرلمانية لحضر الخضر: "يتعين علينا الرد على نوعية المشكلات الهيكلية بإجراءات هيكلية أيضا".وأضافت: "يعني ذلك على سبيل المثال، الابتعاد عن التمويل قصير المدى للمشروعات والتوجه نحو تمويل دائم للمنظمات"، لافتة إلى أن هناك حاجة لقانون من أجل تعزيز حقيقي للديمقراطية.وتُقام اليوم الثلاثاء القمة الثالثة عشرة للاندماج في ألمانيا، ولكنها تنعقد رقميا هذا العام بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.