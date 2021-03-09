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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفاتيكان يدرج ضريح «هيمي» بكوريا الجنوبية كموقع للحج الدولي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:02 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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قرر الفاتيكان إدارج أرض استشهاد"هيمي" المقدسة، أحد الأماكن المقدسة الكاثوليكية في مدينة سوسان بإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي، على بعد حوالي 280 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية، سول، كموقع رسمي للحج الدولي من قبل الفاتيكان.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الثلاثاء، أنه في 29 نوفمبر من العام الماضي، وافق الفاتيكان على ضريح هيمي كموقع رسمي للحج الدولي واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات لإعلانه..مشيرة إلى أن أرض استشهاد هيمي المقدسة هي الموقع الذي دُفن فيه حوالي 2،000 كاثوليكي في المنطقة الوسطى أحياء أثناء اضطهاد جماعي للكاثوليك الكوريين من قبل مملكة جوسون (1392-1910) بين 1866 و1882.

وأوضحت أنه تم إنشاء برج تذكاري يبلغ ارتفاعه 16 مترا لإحياء ذكرى الشهداء المجهولين وهناك سجلات لـ 132 كاثوليكيا كوريا فقط استشهدوا بأسمائهم أو أسماء المعمودية لهم، وأصبح ضريح هيمي ثاني موقع حج دولي رسمي في البلاد يعلنه الفاتيكان بعد طرق الحج الكاثوليكية في سول والثالث من نوعه في آسيا.

وتشمل مواقع الحج الدولية الرسمية الأخرى للفاتيكان ثلاثة أماكن تاريخية القدس وروما الإيطالية وسانتياغو الإسبانية و20 موقعا للظهورات المريمية في جميع أنحاء العالم.

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