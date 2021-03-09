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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

40 ألف طالب بـ« تانية ثانوي» يمتحنون «الإنجليزية» بالإسكندرية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:56 ص
امتحان
امتحان
هبه عويضه
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يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي، والتي تبدأ في العاشرة صباحًا، استمرار لامتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك وفقًا لتقسيم المحافظات التي أجرته وزارة التعليم.

وشهد محيط مجمع المدارس بشارع الجراج بحي المنتزة أول، توافد الطلبة والطالبات على المدارس الثانوية لبدء دخول اللجان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الإسكندرية اليوم، امتحاني اللغة الإنجليزية، وبدأ في العاشرة صباحًا، لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ امتحان مادة الكيمياء للقسم العلمي في الثانية عشر والنصف ظهرًا ويستمر لمدة 60 دقيقة.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن إجمالي عدد طلاب الصف الثاني الثانوي لهذا العام 40591 طالبا وطالبة.

وأكد على أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الإمتحانات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تستجد باللجان للتعامل معها على الفور.

وأشار إلى أن جميع العاملين بتعليم الإسكندرية يتابعون العمل لتذليل كافة العقبات والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تنظيم دخول الطلاب للجان بشكل متباعد وارتداء الكمامات وإجراء المسح الحراري والتعقيم قبل وبعد دخول اللجان.

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