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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

1676 طالبا بالثاني الثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية والكيمياء بالوادي الجديد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 09:54 ص
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، انتظام طلاب الصف الثاني الثانوي بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء للمجموعة العلمية وفق الجدول المعلن.

وأضاف النيلي، أن غرفة العمليات استأنفت عملها منذ الصباح الباكر بديوان عام المديرية، لمتابعة سير أعمال الامتحانات وبالتواصل الدائم واللحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وقال النيلي إنه يؤدي نحو 1676 طالب وطالبة الامتحانات أمام 27 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير الجو المناسب لسير أعمال الامتحانات دون أي معوقات.

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