البرازيل تبدأ إنتاج لقاح أسترازينيكا

بدأت البرازيل عملية إنتاج واسعة النطاق للقاح أسترازينيكا في منشأة فيوكروز البحثية في ريو دي جانيرو، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.وقد تجاوز اللقاح الذي سوف يتم إنتاجه باستخدام أدوية مستوردة من الصين الاختبارات الضرورية، ومن المتوقع أن يتم تسليم وزارة الصحة 3.8 مليون جرعة بحلول نهاية مارس الجاري.وأدى وصول شحنة المواد الخام لتصنيع 12.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا مؤخرًا إلى أن تكون هناك آمال جديدة لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالتطعيم في ظل التفشي السريع لفيروس كورونا في البرازيل.