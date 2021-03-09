إسبانيا: إعطاء 4.71 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 4.71 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 160 ألفا و528 جرعة في اليوم.وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.2 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.