طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان مادتى الكيمياء والإنجليزى.. اليوم

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، أداء امتحاناتهم بالفصل الدراسي الأول 20202021م، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزي) والكيمياء، عبر أجهزة التابلت إلكترونيا، بلجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.