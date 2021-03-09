رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:09 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
أ ش أ
طباعة
عزز فريق إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه الثمين، على ضيفه أتالانتا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة.

وسجل هدف إنتر ميلان واللقاء الوحيد، اللاعب ميلان سكرينيار في الدقيقة 54، ليقود الإنتر للانتصار السابع على التوالي في الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 62 نقطة، في صدارة ترتيب الكالتشيو الإيطالي، بفارق ست نقاط عن ميلان الوصيف، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس.

موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

وفاة لاعب كرة ابتلع لسانه أثناء مباراة بالشرقية

هجوم برلماني حاد على وزير المالية بسبب الأكاديمية الوطنية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

image description

فتح الممشى الساحلي بمنطقة اللسان بدمياط أمام المواطنين

image description

رئيس جامعة أسيوط السابق يشيد بجهود الإدارة الحالية فى دمج ذوى الإعاقة

image description

تسليم 17 عقد تقنين لواضعي اليد في أسيوط

الأكثر قراءة

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

3 أحكام جديدة ضد مرتضى منصور

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ريال بيتيس يحول تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز على ألافيس 3-2 بالدورى الإسبانى

إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

ويستهام يفوز على ليدز يونايتد 2-0 فى الدورى الإنجليزى

بمرتب يبدأ من 7 آلاف.. فرص عمل وزارة القوى العاملة للخريجين

أيام زمان

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

«أنفقت عليها كل أموالها».. حكاية مديحة يسري مع الأزياء

«أيام الحب والرعب».. حكايات سلوى بكر عن الحياة والكتابة

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

ندوة بـ«مكتبة مصر العامة» لمناقشة مؤلفات إنجي الحسيني

بعد الإعلان عن تحويلها لمسلسل.. ماذا تعرف عن «كفاح طيبة»؟

«أتمنى التدخل».. روائي يناشد 3 وزيرات لإنقاذ زوجة نجيب سرور

«القمر وأثره على النساء» جديد دار العربي لبيرند برونر