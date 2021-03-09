إنتر ميلان يعزز صدارته للدورى الإيطالى بالفوز على أتالانتا بهدف نظيف

عزز فريق إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوزه الثمين، على ضيفه أتالانتا بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 26 من عمر المسابقة.وسجل هدف إنتر ميلان واللقاء الوحيد، اللاعب ميلان سكرينيار في الدقيقة 54، ليقود الإنتر للانتصار السابع على التوالي في الدوري الإيطالي.الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 62 نقطة، في صدارة ترتيب الكالتشيو الإيطالي، بفارق ست نقاط عن ميلان الوصيف، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 49 نقطة في المركز الخامس.